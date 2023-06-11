الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى الخليج (الأحد 11 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من سرت إلى الخليج، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من راس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لظهور ضباب خفيف هذه الليلة، خاصة على ساحل طرابلس.

• السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل نهار اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر من 20 إلى 22 درجة مئوية.