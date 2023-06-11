  • Alwasat News
Atwasat

تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 10:58 صباحا
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023). (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تراجع سعر العملة الأميركية وصعدت الأوروبية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. 

فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.83 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وصعد سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار نهاية الأسبوع الماضي، والجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار مقابل 6 دنانير الخميس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على لاعبيه ومدير الكرة

النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على ...
انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»

انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك

استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف

عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء للانتخابات
وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة ...
«إنفاذ القانون»: مداهمة مواقع لبيع المواشي والحيوانات النافقة في مصراتة
«إنفاذ القانون»: مداهمة مواقع لبيع المواشي والحيوانات النافقة في ...
وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مكة
وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مكة
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
«الداخلية»: تسيير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في دوفان
«الداخلية»: تسيير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في دوفان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023)
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 ......
شركة الكهرباء: صيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية الثانية في محطة شمال بنغازي
شركة الكهرباء: صيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية ......
«الأرصاد»: طقس متقلب من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد
«الأرصاد»: طقس متقلب من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد...
«الداخلية»: تسيير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في دوفان
«الداخلية»: تسيير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في ......
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة...
المزيد