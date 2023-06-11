تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023)

تراجع سعر العملة الأميركية وصعدت الأوروبية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.83 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وصعد سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار نهاية الأسبوع الماضي، والجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار مقابل 6 دنانير الخميس.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.
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