تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية وصعدت الأوروبية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.83 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وصعد سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار نهاية الأسبوع الماضي، والجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار مقابل 6 دنانير الخميس.