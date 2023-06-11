شركة الكهرباء: صيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية الثانية في محطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار الأعمال النهائية للوحدة الغازية الخامسة في محطة كهرباء الزويتينة، ذات القدرة الإنتاجية البالغة 250 ميجاوات.

وقالت الشركة، في بيان لمنصة حكومتنا اليوم، إن الأعمال الجارية في الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة تأتي ضمن خطة الشركة، لاستكمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج، دعمًا للشبكة الكهربائية، ورفع كفاءتها.

صيانة في محطة كهرباء شمال بنغازي

في سياق متصل، لفتت الشركة إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة العالمية لخدمات الكهرباء (GESCO) تقوم بصيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء شمال بنغازي، وفق بيان منفصل للشركة.

- صيانة الوحدة الغازية الخامسة في محطة الزويتينة

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن استكمال أعمال العمرات الجسيمة والصيانات، دعما للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.