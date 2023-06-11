«الأرصاد»: طقس متقلب من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد إن ليبيا تشهد طقسا متقلبا «من يوم لآخر» على معظم مناطق البلاد، مشيرا إلى احتمال سقوط أمطار رعدية في المنطقة بين راس اجدير حتى سرت.

ولفت المركز في توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد، 11 يونيو 2023، إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 45 في بعض المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر هذا اليوم، خاصة على سرت، مع احتمال سقوط أمطار رعدية، وحدوث ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة على الساحل.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر هذا اليوم، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وتصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط غدا على الخليج وسهل بنغازي، مما سيتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر على أقصى مناطق الجنوب (غات ومجاورها).

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعا على أغلب المناطق من الغد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.