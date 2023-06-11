«الداخلية»: تسير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في دوفان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية سيرت عددا من الدوريات جنوب مصراتة.

وشددت الوزارة على أن هذه الدوريات تأتي في إطار فرض الأمن وضبط المخالفين من خلال إنشاء نقاط تفتيش في منطقة دوفان.

دوريات متحركة في محيط المنطقة

ولفتت إلى تدشين دوريات متحركة في محيط المنطقة أيضا، وفي خطوط التهريب لتعقب العصابات التي تمتهن تهريب الوقود والبشر والممنوعات.

- «إنفاذ القانون»: مداهمة مواقع لبيع المواشي والحيوانات النافقة في مصراتة

والسبت أيضا داهمت إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، مواقع داخل مدينة مصراتة تُستخدم في بيع المواشي والحيوانات النافقة لبعض المحلات والأشخاص، وذلك بناء على تعليمات رئيس نيابة مصراتة.

وشاركت في المداهمة دوريات من الحرس البلدي بمصراتة، وأسفرت عن «القبض على كل من كان موجودًا داخل المكان»،

دوريات أمنية جنوب مصراتة, (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دوريات أمنية جنوب مصراتة, (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دوريات أمنية جنوب مصراتة, (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دوريات أمنية جنوب مصراتة, (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دوريات أمنية جنوب مصراتة, (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)