وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة فرع طرابلس، السبت، وصول حافلات الفوج الثاني من حجاج ليبيا إلى مكة المكرمة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن الحجاج نزلوا بأماكن إقامتهم في مكة تمهيدا لأداء فريضة الحج.

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وكشفت الهيئة العامة للحج والعمرة، الجمعة، عن وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبيل انتقالهم إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج.

من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)

من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)

من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)