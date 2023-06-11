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وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 12:21 صباحا
وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مكة
من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة فرع طرابلس، السبت، وصول حافلات الفوج الثاني من حجاج ليبيا إلى مكة المكرمة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن الحجاج نزلوا بأماكن إقامتهم في مكة تمهيدا لأداء فريضة الحج.

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وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى جدة
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وكشفت الهيئة العامة للحج والعمرة، الجمعة، عن وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبيل انتقالهم إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج.

من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
من وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين إلى مقر إقامتهم في مكة، 10 يونيو 2023. (الهيئة العامة للحج والعمرة)
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