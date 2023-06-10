«إنفاذ القانون»: مداهمة مواقع لبيع المواشي والحيوانات النافقة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

داهمت إدارة إنفاذ القانون في المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، مواقعًا داخل مدينة مصراتة تُستخدم في بيع المواشي والحيوانات النافقة لبعض المحلات والأشخاص، وذلك بناء على تعليمات رئيس نيابة مصراتة.

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وشاركت في المداهمة دوريات من الحرس البلدي بمصراتة، وأسفرت عن «القبض على كل من كان متواجدًا داخل المكان»، وفق بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة.

من مداهمة مواقع لبيع الحيوانات النافقة في مصراتة، 10 يونيو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من مداهمة مواقع لبيع الحيوانات النافقة في مصراتة، 10 يونيو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من مداهمة مواقع لبيع الحيوانات النافقة في مصراتة، 10 يونيو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)