وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المجلس الرئاسي، اليوم السبت، استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات، على ما أعلنت الناطقه باسمه، نجوى وهيبة.

وقالت وهيبة إن المجلس الرئاسي يرحب بالنتائج التي توصلت إليها لجنة «6+6» المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد الانتخابات، ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية دون تأجيل»، وفق تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية «وال» نقلته صفحة المجلس على موقع «فيسبوك».

وعبر المجلس عن تطلعه إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي، حسب وهيبة.

«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة

والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي لجنة «6+6»، للاستمرار في معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام.

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وثمّن المجلس، في بيان، النتائج التي توصلت إليها اللجنة عقب اجتماعاتها التي عقدت في بوزنيقة المغربية، داعيًا إلى استمرار عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية».

وأعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانونيْ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».