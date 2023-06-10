الكيلاني تناقش سير صرف منحة الزوجة والأولاد

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، خلال ترؤسها اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، سير عملية صرف المنحة، وصرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين، إضافة إلى استمرار شحن بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة الممثلة في وزارة المالية، ومصلحة الأحوال المدنية، والهيئة العامة للمعلومات، ومصرف ليبيا المركزي لإنجاح مشروع المنحة، وفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

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وتناول الاجتماع أيضًا زيادة الدعم التقني للمنحة، ومتابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي لتسهيل التسجيل والاستعلام للمواطنين الراغبين.

وأكدت الكيلاني ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة إلى لمصارف، واستعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص والتي اتفقت علي عقد اجتماع موسع مع المصارف لبحت سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات.

من اجتماع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد برئاسة الكيلاني، 10 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من اجتماع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد برئاسة الكيلاني، 10 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من اجتماع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد برئاسة الكيلاني، 10 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من اجتماع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد برئاسة الكيلاني، 10 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)