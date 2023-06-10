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شاهد في «وسط الخبر».. بوزنيقة: دعم دولي لاتفاق لم يحدث بعد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 08:50 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. بوزنيقة: دعم دولي لاتفاق لم يحدث بعد
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)،
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع عبر قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، الضوء على الدعم الدولي لمخرجات لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.

وأعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانونيْ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».

ورغم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلا أن مخرجات اللجنة لاقت دعمًا دوليًا واسعًا، فيما لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إلى أن نتائج جولة بوزنيقة «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

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