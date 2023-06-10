صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء صيانة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة.

واشتملت الأعمال على صيانة الخراقات وناشر الغاز ذات القدرة الإنتاجية «250 ميغاوات» والتي تدار بواسطة فنيي ومهندسي المحطة بمشاركة دائرة صيانة الجهد الفائق الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة، وفق الشركة.

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وقالت الشركة إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة والصيانات لوحدات الإنتاج دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها الإنتاجية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل كابل جنزور - وسط جنزور جهد «220» على الشبكة العامة ولأول مرة بعد إجراء أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية.

من أعمال صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة، 10 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة، 10 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة، 10 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)