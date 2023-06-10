  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تخاطب المجتمع الدولي بخصوص الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 07:17 مساء
الأمم المتحدة تخاطب المجتمع الدولي بخصوص الانتخابات في ليبيا
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو. (الأمم المتحدة)
alwasat radio

قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، إن المجتمع الدولي سيحتاج خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إلى البقاء «متحدًا» وراء إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام 2023.

جاء ذلك خلال كلمة روز ماري ديكارلو بجلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

إشادة أممية بدور الجامعة العربية في ليبيا
وفي هذا الإطار، رحبت ديكارلو من بين مسائل أخرى، بقرار القمة العربية الأخيرة بشأن التطورات في ليبيا، معتبرة أن ذلك «دليلًا على مشاركة الجامعة العربية في حل القضية، خاصة وأنها عضو في الرباعية الليبية إلى جانب الأمم المتحدة».

كما أشادت المسؤولة الأممية على وجه الخصوص بتعبير الجامعة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة المستمرة لإيجاد حل سياسي لليبيا، وتابعت المسؤولة الأممية: «يريد الليبيون انتخاب قادتهم واستعادة الشرعية لمؤسساتهم وإنهاء دورة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها».

أبوالغيط يدعو لتحرك دولي لدعم ليبيا
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في كلمته إن المنطقة العربية ورغم جسامة التحديات التي تواجهها إلا أنها تظل شريكًا فاعلًا ورئيسيًا في منظومة العمل متعدد الأطراف في جهود صون السلم والأمن الدوليين. وتطرق أبو الغيط إلى الأوضاع التي تمر بها بعض بلدان المنطقة ومن بينها الأرض الفلسطينية المحتلة وليبيا والسودان وسورية واليمن.

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية
المشري يبحث مع ديكارلو التطورات السياسية في ليبيا
الأمم المتحدة: دعمنا «6+6» فنيا.. ونتائج اجتماعاتها قيد التحليل

ففي الشأن الليبي، تطرق أمين عام الجامعة العربية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وناشد الأطراف الليبية إلى تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير له إلى استمرار مشاركة المجموعة الرباعية المعنية بليبيا المكونة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الهيئة الأممية.

ووجه غوتيريس رسالة لمجلس الأمن الدولي، لمناسبة انعقاد اجتماع المجلس بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأكد الأمين العام مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، واحترام القانون الإنساني الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»

انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك

استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف

عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك

بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 ملفات في مناقشات الصديق الكبير مع مدير البنك الدولي
4 ملفات في مناقشات الصديق الكبير مع مدير البنك الدولي
الدولار يحافظ على استقراره مقابل الدينار بالسوق الموازية (السبت 10 يونيو 2023)
الدولار يحافظ على استقراره مقابل الدينار بالسوق الموازية (السبت ...
«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل زوارة إلى طرابلس (السبت 10 يونيو 2023)
«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل زوارة إلى طرابلس (السبت ...
شركة الكهرباء تعلن توصيل كابل في جنزور وتوصيل دائرة سرت - الخليج
شركة الكهرباء تعلن توصيل كابل في جنزور وتوصيل دائرة سرت - الخليج
افتتاح سوق «الفندق الكبير» في بنغازي بعد إعادة تجديده (فيديو)
افتتاح سوق «الفندق الكبير» في بنغازي بعد إعادة تجديده (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة
صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة...
الأمم المتحدة تخاطب المجتمع الدولي بخصوص الانتخابات في ليبيا
الأمم المتحدة تخاطب المجتمع الدولي بخصوص الانتخابات في ليبيا...
وفاة طفلين جراء حادث مروري بطريق زناتة
وفاة طفلين جراء حادث مروري بطريق زناتة...
افتتاح سوق «الفندق الكبير» في بنغازي بعد إعادة تجديده (فيديو)
افتتاح سوق «الفندق الكبير» في بنغازي بعد إعادة تجديده ......
شركة الكهرباء تعلن توصيل كابل في جنزور وتوصيل دائرة سرت - الخليج
شركة الكهرباء تعلن توصيل كابل في جنزور وتوصيل دائرة سرت - ......
المزيد