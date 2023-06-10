الأمم المتحدة تخاطب المجتمع الدولي بخصوص الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، إن المجتمع الدولي سيحتاج خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إلى البقاء «متحدًا» وراء إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام 2023.

جاء ذلك خلال كلمة روز ماري ديكارلو بجلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

إشادة أممية بدور الجامعة العربية في ليبيا

وفي هذا الإطار، رحبت ديكارلو من بين مسائل أخرى، بقرار القمة العربية الأخيرة بشأن التطورات في ليبيا، معتبرة أن ذلك «دليلًا على مشاركة الجامعة العربية في حل القضية، خاصة وأنها عضو في الرباعية الليبية إلى جانب الأمم المتحدة».

كما أشادت المسؤولة الأممية على وجه الخصوص بتعبير الجامعة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة المستمرة لإيجاد حل سياسي لليبيا، وتابعت المسؤولة الأممية: «يريد الليبيون انتخاب قادتهم واستعادة الشرعية لمؤسساتهم وإنهاء دورة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها».

أبوالغيط يدعو لتحرك دولي لدعم ليبيا

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في كلمته إن المنطقة العربية ورغم جسامة التحديات التي تواجهها إلا أنها تظل شريكًا فاعلًا ورئيسيًا في منظومة العمل متعدد الأطراف في جهود صون السلم والأمن الدوليين. وتطرق أبو الغيط إلى الأوضاع التي تمر بها بعض بلدان المنطقة ومن بينها الأرض الفلسطينية المحتلة وليبيا والسودان وسورية واليمن.

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

المشري يبحث مع ديكارلو التطورات السياسية في ليبيا

الأمم المتحدة: دعمنا «6+6» فنيا.. ونتائج اجتماعاتها قيد التحليل

ففي الشأن الليبي، تطرق أمين عام الجامعة العربية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وناشد الأطراف الليبية إلى تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير له إلى استمرار مشاركة المجموعة الرباعية المعنية بليبيا المكونة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الهيئة الأممية.

ووجه غوتيريس رسالة لمجلس الأمن الدولي، لمناسبة انعقاد اجتماع المجلس بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأكد الأمين العام مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، واحترام القانون الإنساني الدولي.