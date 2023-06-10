افتتاح سوق «الفندق الكبير» في بنغازي بعد إعادة تجديده (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، افتتاح سوق الخضار الكبير في بنغازي (الفندق البلدي) بالمدينة بعد إعادة تجديده.

ونوهت البلدية إلى إعمار مرافق السوق على نحو عصري يتلائم مع الحركة العمرانية التي تشهدها مدينة بنغازي بدعم كامل من قوات القيادة العامة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، ولجنة إعادة الإعمار، وذلك بعد الحرب التي شهدتها المدينة السنوات الماضية وتحريرها من الجماعات المسلحة.

وفي يوليو العام 2017، أعلن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في خطاب موجه إلى الشعب الليبي تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب بصورة كاملة.

حضور حفل افتتاح سوق الخضار الكبير

حضر الاحتفالية وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من النواب فرج قعيم، ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة.

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كما حضر الاحتفالية عدد من ضباط وزارة الداخلية وقوات القيادة العامة، ولفيف من المختصين والمهتمين في كافة المجالات.

من قص شريط افتتاح سوق الخضار الكبير في بنغازي (الفندق البلدي) بالمدينة بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)

سوق الفندق الكبير في بنغازي بعد إعادة تجديده، 10 يونيو 2023. (صورة مثبتة من تسجيل مصور لمديرية أمن بنغازي)