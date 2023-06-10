شركة الكهرباء تعلن توصيل كابل في جنزور وتوصيل دائرة سرت - الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، توصيل كابل جنزور - وسط جنزور جهد 220 على الشبكة العامة ولأول مرة بعد إجراء أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن توصيل الكابل سيساهم في استقرار الشبكة وتصريف الطاقة المنتجة من محطة توليد غرب طرابلس.

توصيل دائرة سرت - الخليج

من جهة أخرى، تمكن فنيو ومهندسو الإدارة العامة لنقل الطاقة من توصيل دائرة سرت - الخليج رقم (1) جهد 220 ك.ف من الطرفين، بعد صيانة خلية خط سرت رقم (1) جهد 220 ك.ف داخل محطة تحويل الخليج 220 والمعطوب منذ سنة 2019، وإتمام عملية تجديد قاطع الدائرة داخل المحطة، مما يسهم في استقرار الشبكة.

من أعمال توصيل كابل جنزور - وسط جنزور جهد 220 على الشبكة العامة، 10 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال توصيل كابل جنزور - وسط جنزور جهد 220 على الشبكة العامة، 10 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال توصيل كابل جنزور - وسط جنزور جهد 220 على الشبكة العامة، 10 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال توصيل كابل جنزور - وسط جنزور جهد 220 على الشبكة العامة، 10 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)