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4 ملفات في مناقشات الصديق الكبير مع مدير البنك الدولي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 01:57 مساء
4 ملفات في مناقشات الصديق الكبير مع مدير البنك الدولي
من لقاء الصديق الكبير وفريق المصرف المركزي مع مدير البنك الدولي الأسبوع الماضي. (المصرف المركزي)
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قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير أجرى مباحثات حول 4 ملفات رئيسية مع المدير التنفيذي للمجموعة بالبنك الدولي نافيد بالوش في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان، أن المباحثات تناولت «علاقة البنك الدولي مع المؤسسات الليبية، وأهم المشاريع القائمة والمستهدفة». كما ناقشت «تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة، وأوجه التعاون والشراكة بين المصرف المركزي والبنك الدولي».

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البنك الدولي، في بيان، إن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات كبيرة، لكن لدى البلاد إمكانات لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وفق أربع ركائز تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

البنك الدولي وإعادة الإعمار في ليبيا
نوه البنك الدولي بأن إمكانات إعادة الإعمار في ليبيا وتنويع الأنشطة الاقتصادية تدعمهما موارد البلاد المالية الضخمة، لافتا إلى أن ركائز الازدهار: التوصل إلى اتفاق سياسي دائم يصب في مصلحة مستقبل ليبيا، ووضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

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كما أوصى بيان البنك الدولي بإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة، ووضع سياسة اجتماعية شاملة تُسهل عملية إصلاح الإدارة العامة، وتُفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة.

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