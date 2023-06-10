مسؤول إيطالي: ليبيا ليست آمنة لإعادة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية نيكولا مولتيني إن ليبيا «ليست ميناء آمنا» لإعادة المهاجرين غير النظاميين، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي). وأوضح القيادي في حزب «الرابطة» الإيطالي، الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات متلفزة صباح أمس الجمعة: «ليبيا ليست دولة آمنة، ولكن الموانى مطلوبة للإعادة إلى الوطن».

يشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية كان على طاولة المباحثات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حين زار الدبيبة روما الأسبوع الماضي.

لا أفكر في ليبيا

وأضاف المسؤول الإيطالي: «عندما أفكر في بلد آمن خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بلد ثالث آمن، حيث يوجد احترام للحقوق الأساسية، فمن الواضح أنني لا أفكر في ليبيا». وتابع: «إنها ليست دولة آمنة، ولكن يمكن العثور على موانٍ آمنة، لإجراء عمليات إعادة إلى الوطن أو الطرد أو مكان لإقامة مراكز استقبال لتقديم طلبات اللجوء».

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وتحدثت ميلوني يوم الجمعة عن «تغيير موضوعي في أولويات الاتحاد الأوروبي» بشأن إدارة ملف الهجرة. وقالت في منتدى سياسي بمقاطعة بوليا (جنوب شرق): « طرحت على الأوروبيين موضوعًا بسيطًا: ما دمنا نتعامل مع التحركات الثانوية للمهاجرين، فإننا نتقاذف المسؤولية، ولكننا لا نحل المشكلة. طريقة حل المشكلة هي الدفاع عن الحدود الخارجية، وهي الآن رؤية مشتركة بين الدول الأوروبية الأخرى، حتى تلك التي كانت دائمًا أكثر تشككًا. لا يمكن حل المسألة إذا لم يكن مفهوما أن الحدود الأوروبية هي واحدة، وأنه لا يمكن تجاهل مشاركة دول المغادرة والعبور».