بالصور.. استمرار رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري، أمس الجمعة، التي تستهدف 150 نقطة تغطي كامل مناطق شمال غرب ليبيا، ضمن مشروعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ورصدت صفحة الماء والحياة المعنية بـ«شؤون استغلال المياه في الزراعة تحت شعار: معا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري، ضمن أنشطة مشروعي «الفاو»: «مروات» الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حول «رصد وتقييم وترشيد استهلاك المياه في الزراعة بليبيا»، و«إقوات» الممول من البنك الأفريقي للتنمية حول «تقييم البنية التحتية للري ورسم خرائط المحاصيل وتقدير استخدام المياه في الزراعة بليبيا».

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تنفذ «الفاو» المشروعين بالشراكة مع وزارة الموارد المائية والشركاء الأساسيين: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والفريق الوطني المتعدد التخصصات، والفريق المحلي بفزان المتعدد التخصصات.

من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)

من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)

من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)

من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)