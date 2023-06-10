  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. استمرار رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 09:48 صباحا
بالصور.. استمرار رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري في ليبيا
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
alwasat radio

استمرت أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري، أمس الجمعة، التي تستهدف 150 نقطة تغطي كامل مناطق شمال غرب ليبيا، ضمن مشروعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ورصدت صفحة الماء والحياة المعنية بـ«شؤون استغلال المياه في الزراعة تحت شعار: معا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري، ضمن أنشطة مشروعي «الفاو»: «مروات» الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حول «رصد وتقييم وترشيد استهلاك المياه في الزراعة بليبيا»، و«إقوات» الممول من البنك الأفريقي للتنمية حول «تقييم البنية التحتية للري ورسم خرائط المحاصيل وتقدير استخدام المياه في الزراعة بليبيا».

- مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

تنفذ «الفاو» المشروعين بالشراكة مع وزارة الموارد المائية والشركاء الأساسيين: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والفريق الوطني المتعدد التخصصات، والفريق المحلي بفزان المتعدد التخصصات.

من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
من أعمال رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري. (صفحة الماء والحياة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي

المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو

بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا

«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟
«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا
بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا
«الأفريقية» تستعيد طائرة مؤجرة من الخطوط الجوية التركية
«الأفريقية» تستعيد طائرة مؤجرة من الخطوط الجوية التركية
النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات ...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء ...
125 مستفيدا.. ختام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل بالجفرة
125 مستفيدا.. ختام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل بالجفرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
مسؤول إيطالي: ليبيا ليست آمنة لإعادة المهاجرين
مسؤول إيطالي: ليبيا ليست آمنة لإعادة المهاجرين...
«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي
«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق ......
بالصور.. استمرار رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية التحتية للري في ليبيا
بالصور.. استمرار رصد وجمع بيانات الغطاء الأرضي والبنية ......
125 مستفيدا.. ختام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل بالجفرة
125 مستفيدا.. ختام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد