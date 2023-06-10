125 مستفيدا.. ختام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل بالجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم في مدينة هون ببلدية الجفرة البرنامج التدريبي لـ125 باحثا عن العمل بالبلدية، منهم متدربون من ذوي الإعاقة.

وتسلم المتدربون حقائب التدريب في عدة مجالات مختلفة، وفقا للخطة التدريبية من «كشف أعطال السيارات، وصيانة اللوحات الإلكترونية، وبرمجة النقال، ولف المحركات الغاطسة، وصيانة أجهزة التكييف والتبريد»، وفق بيان لحساب «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مشروع تنفيذ روزنامة التدريب

بحسب البيان، يقام هذا البرنامج التدريبي بإشراف إدارة التدريب والتأهيل المهني في وزارة العمل والتأهيل، ضمن مشروع تنفيذ روزنامة التدريب في البلدية.

انتهاء البرنامج التدريبي لـ125 باحثا عن العمل ببلدية الجفرة. (حكومتنا)

انتهاء البرنامج التدريبي لـ125 باحثا عن العمل ببلدية الجفرة. (حكومتنا)