«الأفريقية» تستعيد طائرة مؤجرة من الخطوط الجوية التركية

القاهرة - بوابة الوسط

استعادت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، طائرة كانت تستأجرها الخطوط الجوية التركية خلال الثماني سنوات الماضية، وذلك بعد صيانتها وتجهيزها بكافة الوثائق.

وقالت الشركة الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، «إن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية طراز ايرباص 5A-ONQ، غادرت مطار صبيحة الدولي بأسطنبول مساء اليوم الجمعة متوجهة إلى مطار معيتيقة بعد ثماني سنوات كانت مؤجرة فيها للخطوط التركية».

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وأكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أن طائرتها المؤجرة تعود إلى طرابلس «بعد أن جرت صيانتها وتجهيز كافة الوثائق الخاصة بها، لتنضم إلى أسطول الشركة والدخول لجدول التشغيل فور وصولها».

وذكرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أن هذه الطائرة رقم 12 ضمن طائراتها، وتعد «من ذوات البدن العريض والمخصصة للطيران لمسافات طويلة وبسعة 291 مقعد».

طائرة الخطوط الجوية الأفريقية التي كانت مؤجرة للخطوط الجوية التركية. (الخطوط الجوية الأفريقية)

طائرة الخطوط الجوية الأفريقية التي كانت مؤجرة للخطوط الجوية التركية. (الخطوط الجوية الأفريقية)