بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا، وعرضه على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة.

مضمون مقترح بوشناف

ويقضي مقترح بوشناف لحل الأزمة الدستورية القائمة في ليبيا، «التعاون بين مجلس الأمن القومي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا».

واقترح بوشناف، في رسالة بعث بها إلى باتيلي «تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة».

ويتضمن المقترح عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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ويرى مقترح بوشناف أيضا «إمكانية تأجيل الاستفتاء واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كدستور موقت لليبيا لمدة عشر سنوات ثم يجري التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد».

تعديل مواد في مشروع دستور 2017

وأشار بوشناف إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي، كلف فريق عمل لداراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد ودرست المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع وحددت المواد التي يمكن تعديلها، حيث جرى اقتراح تعديلها «وفقا لمسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة».

وأعرب بوشناف عن ثقته في أن «تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن».

وشدد بوشناف في مقترحه على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية وضمان الحقوق والحريات وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولا لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.

رسالة بوشناف إلى باتيلي بشأن مقترحه لحل الأزمة الدستورية.

رسالة بوشناف إلى باتيلي بشأن مقترحه لحل الأزمة الدستورية.