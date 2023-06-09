  • Alwasat News
Atwasat

بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 10:40 مساء
بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا
مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قدم مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا، وعرضه على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة.

مضمون مقترح بوشناف
ويقضي مقترح بوشناف لحل الأزمة الدستورية القائمة في ليبيا، «التعاون بين مجلس الأمن القومي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا».

واقترح بوشناف، في رسالة بعث بها إلى باتيلي «تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة».

ويتضمن المقترح عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

- بوشناف: اتفاق بين فرقاء الأزمة الليبية على تقاسم المناصب السيادية
- باتيلي يبحث مع بوشناف في بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات
- السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية الانتخابات والأمن القومي

ويرى مقترح بوشناف أيضا «إمكانية تأجيل الاستفتاء واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كدستور موقت لليبيا لمدة عشر سنوات ثم يجري التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد».

تعديل مواد في مشروع دستور 2017
وأشار بوشناف إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي، كلف فريق عمل لداراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد ودرست المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع وحددت المواد التي يمكن تعديلها، حيث جرى اقتراح تعديلها «وفقا لمسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة».

وأعرب بوشناف عن ثقته في أن «تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن».

وشدد بوشناف في مقترحه على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية وضمان الحقوق والحريات وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولا لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.

رسالة بوشناف إلى باتيلي بشأن مقترحه لحل الأزمة الدستورية.
رسالة بوشناف إلى باتيلي بشأن مقترحه لحل الأزمة الدستورية.
رسالة بوشناف إلى باتيلي بشأن مقترحه لحل الأزمة الدستورية.
رسالة بوشناف إلى باتيلي بشأن مقترحه لحل الأزمة الدستورية.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي

المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض

ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض
«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا

«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟
«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط

في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط
شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي للدوري الممتاز لكرة القدم

شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي للدوري الممتاز لكرة القدم
الأهلي بنغازي يتعادل مع الأخضر بهدف لمثله في «درورينا»

الأهلي بنغازي يتعادل مع الأخضر بهدف لمثله في «درورينا»
أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل

أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي

قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي
بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية التركي الجديد للمشري: هذه أولويتنا الرئيسية في ليبيا
وزير الخارجية التركي الجديد للمشري: هذه أولويتنا الرئيسية في ...
ضبط 140 سيارة مخالفة في طرابلس
ضبط 140 سيارة مخالفة في طرابلس
المبروك يكرّم ضباط وأفراد الأمن بجمارك ومنفذ ميناء الخمس البحري
المبروك يكرّم ضباط وأفراد الأمن بجمارك ومنفذ ميناء الخمس البحري
الدبيبة يؤكد تشكيل لجنة لمتابعة وضع هانيبال معمر القذافي في لبنان
الدبيبة يؤكد تشكيل لجنة لمتابعة وضع هانيبال معمر القذافي في لبنان
السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه
السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا
بوشناف يقدم مقترحا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا...
وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى جدة
وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى جدة...
ميقاتي ينفي تلقيه اتصالا من أي جهة ليبية ويخلي مسؤوليته من قضية هانيبال
ميقاتي ينفي تلقيه اتصالا من أي جهة ليبية ويخلي مسؤوليته من ......
السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه
السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه...
الدبيبة يؤكد تشكيل لجنة لمتابعة وضع هانيبال معمر القذافي في لبنان
الدبيبة يؤكد تشكيل لجنة لمتابعة وضع هانيبال معمر القذافي في ......
المزيد