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ميقاتي ينفي تلقيه اتصالا من أي جهة ليبية ويخلي مسؤوليته من قضية هانيبال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 09:32 مساء
ميقاتي ينفي تلقيه اتصالا من أي جهة ليبية ويخلي مسؤوليته من قضية هانيبال
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تلقيه أي اتصالٍ هاتفي من أي جهة ليبيا، ردًا على ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالخصوص، معلنًا كذلك إخلاء مسؤوليته عن قضية هانيبال نجل العقيد الراحل معمر القذافي المحتجز في لبنان.

وجاء في بيان من المكتب الإعلامي لميقاتي، اليوم الجمعة، أنه «يجري التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي».

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الدبيبة: تحدثت مع رئيس وزاء لبنان.. وميقاتي ينفي
وقال المكتب الإعلامي إن «ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية»، مؤكدًا «أن ملف (هانيبال) القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تجري بالطرق القضائية المختصة». وعبّر ميقاتي في ختام البيان «عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي».

وظهر الدبيبة في مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصة «تيك توك» قائلاً: «هانيبال ولد معمر القذافي وليس شخصية عادية والحقيقة تبهدل في لبنان.. وهو غير محتجز لدى الحكومة اللبنانية.. وتحدثت مع رئيس وزاء لبنان.. وشكلنا لجنة ستسافر إلى هناك لمتابعة القضية».

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