وزير الخارجية التركي الجديد للمشري: هذه أولويتنا الرئيسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزارة الخارجية التركية عن رسالة أكدها الوزير الجديد هاكان فيدان خلال لقاءٍ جمعه، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «توتير» عن لقاء المشري إن «الوزير فيدان أكد أن أولويتنا الرئيسية في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمين».

- المشري يناقش في أنقرة مع وزير الخارجية التركي الجديد مخرجات «6+6»

من جهته، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري ناقش مع وزير الخارجية التركي، مخرجات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب «6+6» لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء تناول عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مشيرًا إلى تأكيد وزير الخارجية التركي الجديد على «دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال».