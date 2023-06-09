الطيران المسير يقصف موقعًا في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال سكان من الزاوية، اليوم الجمعة، إن الطيران المسيّر قصف أحد مواقع «تهريب الوقود» في المدينة.

ونشرت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» صورًا لعمود دخان يتصاعد من منطقة بئر معمر جنوب الزاوية، فيما لم يصدر بيان بعد من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن تلك الضربة.

عملية في منطقة الساحل الغربي

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 25 مايو الماضي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي تستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة».

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وعقد رئيس الحكومة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً أمنيًا موسعًا، لشرح العملية المكونة من مرحلتين «المرحلة الأولى: الاستهداف بالطيران المسيّر، والمرحلة الثانية: القبض على كافة المطلوبين».

وأوضح الدبيبة أن المواقع التي جرى استهدافها حتى الآن «أوكار المخدرات وتهريب الوقود جنوب الزاوية، وقوارب تهريب البشر في مينائيْ زوارة والماية، وأوكار المخدرات بمدينة العجيلات».

العملية تستهدف ألفي مطلوب للنائب العام

وقال رئيس الحكومة إن العملية تستهدف المطلوبين لدى النائب العام المستشار الصديق الصور و«يقترب عددهم من 2000 شخصًا»، متابعًا «لن نسمح لأي شخص أو جهة بالدفاع عن هؤلاء المجرمين».

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصيلة المرحلة الأولى للعمليات الأمنية، قائلة إنها أسفرت عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجارة المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من منطقة بئر معمر جنوب الزاوية بعد قصف للطيران المسير، 9 يونيو 2023. (الإنترنت)