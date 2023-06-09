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سفير إيطاليا الجديد للدبيبة: سأعمل على زيادة التأشيرات الممنوحة لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 02:01 مساء
سفير إيطاليا الجديد للدبيبة: سأعمل على زيادة التأشيرات الممنوحة لليبيين
لقاء الدبيبة مع السفير الإيطالي الجديد، 9 يونيو 2023، (حكومة الوحدة)
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قال سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني إنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين، وسيسعى إلى تسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين، لتفعيل التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في مقر إقامته بروما اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأكد السفير الإيطالي، خلال اللقاء، أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية بطرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه المسؤولون في البلدين.

توطيد التعاون بين ليبيا وإيطاليا
من جهته، أشار الدبيبة إلى عمق العلاقات بين البلدين، ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة عبر الخدمات وتسهيل الإجراءات، ومتابعة ما اتُفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين، متمنيا للسفير التوفيق في مهمته الجديدة، وموجها تعليماته لوزارة الخارجية بتقديم الدعم اللازم له.

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يشار إلى أن الدبيبة بدأ زيارة رسمية لإيطاليا يوم الأربعاء الأماضي، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، ولقاءات مع أبرز مسؤولي الحكومة الإيطالية من السياسيين والاقتصاديين.

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