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الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة تشمل جميع الليبيين دون استثناء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 12:00 مساء
الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة تشمل جميع الليبيين دون استثناء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن حكومته تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، لكن من الضروري أولاً أن تكون هناك قوانين انتخابية «متوازنة وعادلة تشمل جميع الليبيين دون استثناء»، معقبا أنه لو أقرت تلك القوانين اليوم «لعقدت الانتخابات غدا».

وأضاف، في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية أمس الخميس خلال زيارته روما، «يحاول الكثير من الناس إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية، بينما نقول: لنذهب إلى الانتخابات»، متابعا: «عملنا واضح للغاية، وهو دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية».

نهج جديد لحكومة ميلوني
وبشأن العلاقات مع إيطاليا، قال الدبيبة إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، «تتعامل بجدية» مع مشكلات ليبيا، مضيفا: «أقدر حقا زيارة الرئيسة ميلوني في يناير، التي اختارت ليبيا كأول محطاتها الخارجية وجاءت مع وفد كبير لمناقشة قضايا مهمة للغاية».

وتابع في حديثه مع «نوفا»، «لهذا السبب أردت رد الزيارة بأخرى» مع فريق وزاري كبير «لإنهاء ما بدأناه ومواصلة التعاون بين إيطاليا وليبيا»، وأكمل: «نعتبر إيطاليا بوابة لأوروبا، وهناك عديد القضايا المهمة تهمنا مثل الهجرة وقطاع النفط والاقتصاد».

دعم مؤتمر دولي حول المهاجرين في إيطاليا
وتعهد الدبيبة مساعدة إيطاليا في الإعداد للمؤتمر الدولي حول المهاجرين الذي سيعقد في روما في الفترة المقبلة.

وقال الدبيبة: «نريد مساعدة ميلوني في التحضير للمؤتمر، وندعم كل جهد يمكن أن يمنع هؤلاء الأشخاص الذين يأتون من أقصى الجنوب لأجل الموت في البحر الأبيض المتوسط - ساموحني على هذه الكلمات - مثل الحملان».

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وأكد أن ظاهرة تدفقات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا «تتجاوز قدرات» ليبيا، مشددا على أن «ما حدث في السنوات العشر الماضية خلق هشاشة في إدارة حركات الهجرة الكبيرة من الجنوب».

وأشار في حديثه لـ«نوفا»، إلى أن «مكافحة الهجرة بالنسبة لليبيا قضية وطنية قبل أن تكون قضية دولية»، مكملا: «تسبب المهاجرون غير الشرعيين في عديد المشكلات الأمنية الأخرى في المجتمع الليبي والبلد، مثل تهريب المخدرات وتهريب النفط مقابل الوقود... المشكلة تفوق قدراتنا».

تحرك نحو أوروبا بشأن الهجرة
وكشف الدبيبة أن بلاده تعتزم لفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى قضية تدفقات الهجرة غير الشرعية في نهاية يونيو.

وقال: «أمس وقعنا اتفاقية مع إيطاليا.. لكنها غير قادرة على إدارة هذه الظاهرة» وحدها، معقبا: «إنها أولاً وقبل كل شيء ظاهرة وطنية، ثم ظاهرة أوروبية وعالمية».

وأضاف: «لقد اتفقنا مع إيطاليا على لفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى هذه القضية في نهاية الشهر. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على مشاركة أو على الأقل التعبير عن مخاوفنا في أوروبا».

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