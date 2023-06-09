«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.