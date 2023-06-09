«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الجمعة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية على ساحل الخليج وتكون شمالية غربية على بقية الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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