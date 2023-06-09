غلق محاجر غير مرخصة في الهيرة وسوق الخميس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عددا من المحاجر غير المرخصة في منطقتي الهيرة وسوق الخميس.

جاء ذلك في حملة أمس الخميس، تنفيذا لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث جرى وقف عمل المعدات في المنطقتين من كسارات وغيره لحين استيفاء الإجراءات القانونية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية ستواصل حملتها لغلق المحاجر وإيقاف الكسارات في مواقع أخرى دون استثناء بناءً على التعليمات الصادرة من النيابة.

رجل أمن موجود خلال أعمال التحفظ على المعدات في المحجر.

تسجيل مخالفة ضد المسؤولين عن نشاط أحد المحاجر.