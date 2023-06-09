حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 9 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا على المناطق الغربية خصوصا الدواخل والجنوب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد والأحد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل وتسجل ارتفاعا غدا خصوصا على الدواخل، وتنخفض يوم الأحد على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد ويوم الأحد على بعض المناطق الساحلية خصوصا الخليج والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و27 درجة مئوية وتكون على أجدابيا 31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا والأحد، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.