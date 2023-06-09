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1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 12:55 صباحا
1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص مصرف ليبيا المركزي مليارًا و855 مليونًا و144 ألفًا و441 دينارًا ليبيًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي، من بينها مليارًا و223 مليونًا و760 ألف دينار لباب الرواتب، تمثل حوالي 66% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

888 مليون دينار نفقات حكومة الوحدة منذ بداية العام
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 888 مليونًا و573 ألفًا و740 دينارًا ليبيًا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من بينها 565 مليونًا و961 ألفًا و672 دينارًا للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس.

262 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي منذ بداية العام
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصص له خلال تلك الفترة 262 مليونًا و528 ألفًا و879 دينارًا ليبيًا، من بينها 240 مليونًا و903 آلافا و879 دينارًا مخصصات الرواتب فقط.

- «المركزي»: 18.7 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 5 أشهر
- بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
- «المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

374 مليون دينار لمجلس النواب
وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص 688 مليونًا و991 ألفًا و904 دنانير، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من بينها 401 مليونا و844 ألفًا و536 دينارًا للرواتب.

13 مليون دينار رواتب لمجلس الدولة
وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 15 مليونا و49 ألفا و918 دينارًا، جميعها لباب الرواتب.

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب بلغ 22.7 مليار دينار تمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو المنقضي.

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