الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن ليبيا تعتزم تصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا عبر إيطاليا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال الدبيبة، في حوار مع الوكالة خلال زيارته لروما: «نحن بصدد إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية بهدف تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر إيطاليا. إنه مشروع ليبي يستفيد من مساعدة شركة وبنوك دولية كبيرة للطاقة»، في إشارة ربما إلى محطات الطاقة الشمسية 500 ميغاواط التي من المتوقع أن تبنيها شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية.

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كما تحدث الدبيبة عن غواصة «كهربائية» لها «قدرة كبيرة» على نقل الطاقة الشمسية التي تستولي عليها المحطات في ليبيا إلى أوروبا.

ووقعت إيني أمس مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد. وأوضح الدبيبة «ما هي الشركات التي أتحدث عنها؟ إنه كونسورتيوم، المهم أن إيني ستقوده لكن الجميع مدعوون للمشاركة».

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أيضاً، خلال الحوار، أن ليبيا وضعت لنفسها هدف إمداد الأسواق في إيطاليا وأوروبا بالغاز الطبيعيي، قائلاً: «لدينا الكثير من الغاز غير المكتشف. نريد تزويد إيطاليا وأوروبا بغازنا. إنه سوق محدود للغاية مع مساحة صغيرة للجميع».