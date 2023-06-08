برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار، الذي خفت صوته مع إعلان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن عملية عسكرية، لا تزال متواصلة، تقول إنها «موجّهة للخارجين على القانون وتجار المخدرات والمهربين».

وبدأ «حراك تصحيح المسار الزاوية» بسلسلة احتجاجات طالبت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية والساحل الغربي، شريطة الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية».

وبعد أسابيع من الحشد الاجتماعي والسياسي الزاوية، يتساءل البرنامج عن موقع الحراك حاليًا، وهل باتت الضربات الجوية هي الترياق الشافي لكل ما تعانيه المدينة.

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يطرح البرنامج جملة من الأسئلة على عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية وعضو بـ«لجنة الـ15» عماد عمار، والإعلامي من مدينة الزواية أحمد الوحيشي وعضو تنسيقية حراك الزاوية لتصحيح مسار المدينة أيوب الرطيل.

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