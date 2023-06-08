الدبيبة يدعو إلى تطوير العلاقات بين ليبيا وإيطاليا في كافة المجالات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات بين ليبيا وإيطاليا في كافة المجالات، مشدداً على ضرورة منح الأولوية للقطاع الخاص في البلدين.

جاءت دعوة الدبيبة خلال اجتماعه، ظهر اليوم الخميس في روما مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحضور وكيل عام وزارة الخارجية الإيطالي، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفيري البلدين.

تفاصيل اجتماع الدبيبة وتاياني والمنقوش

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصص لمتابعة نتائج اجتماعات ميلوني والدبيبة المنعقدة أمس الأربعاء في روما، وفي يناير الماضي بالعاصمة طرابلس.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنقوش وتاياني قدّما خلال الاجتماع «موقفا حول اجتماعهما التحضيري لعقد ملتقى رجال الأعمال بالبلدين، والتنسيق لإنشاء اللجنة الليبية الإيطالية العليا، وتحديد موعد لاجتماعها، إلى جانب التنسيق السياسي والأمني بين البلدين».

وأكد الدبيبة، أن «العلاقات الليبية والإيطالية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري متميزة، ويجب العمل على تطويرها بكافة المجالات، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص بالبلدين» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

توقيع مذكرات تفاهم جديدة بين ليبيا وإيطاليا

وبدأ الدبيبة رفقة وفد حكومي، أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى روما، استهلها بلقاء ثنائي جمعه ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قبيل جلسة عمل موسعة ضمت أعضاء الوفد المرافق للدبيبة وأعضاء الحكومة الإيطالية.

تلا ذلك، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الجديدة بين البلدين في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبة يتوسط المنقوش وتاياني خلال اجتماعهم في روما، الخميس 8 يونيو 2023. (حكومتنا)