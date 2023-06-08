ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 51 قطعة حشيش و6900 قرص ترامادول في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الخميس، عن ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم 51 قطعة من حسشيش وستة آلاف 6900 قرص ترامادول في مدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهمين جرى ضبطهم من قبل فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة وهم «يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة طمينة».

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.