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الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 07:52 مساء
الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز يوليو المقبل
الدبيبة خلال حواره مع وكالة «نوفا» الإيطالية خلال زيارته لروما نشرتها اليوم الخميس (نوفا)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية جديدة «كبيرة» لاستغلال حقول الغاز والنفط في ليبيا في يوليو المقبل، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقال الدبيبة في حوار مع الوكالة خلال زيارته لروما، إن «ليبيا لديها موارد كبيرة من النفط والغاز»، مشيراً إلى توقيع اتفاقية لزيادة إنتاج الغاز البري والبحري، جنباً إلى جنب مع إيني ودول أخرى، ولا يزال هناك مشاريع كبرى قيد التنفيذ، متابعاً: «جرى التوقيع على مذكرة بالأمس، لكننا سنوقع في الشهر المقبل اتفاقية كبيرة مع دول أخرى وشركات كبيرة أخرى».

كونسورتيوم تقوده «إيني»
ووقعت إيني أمس مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد. وأوضح الدبيبة «ما هي الشركات التي أتحدث عنها؟ إنها كونسورتيوم، المهم أن إيني ستقودها لكن الجميع مدعوون للمشاركة».

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الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
وفي سياق آخر، أعلن الدبيبة، أن ليبيا تعتزم تصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا عبر إيطاليا، متابعاً: «نحن بصدد إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية بهدف تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر إيطاليا. إنه مشروع ليبي يستفيد من مساعدة شركة وبنوك دولية كبيرة للطاقة»، في إشارة ربما إلى محطات الطاقة الشمسية 500 ميغاواط التي من المتوقع أن تبنيها شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية.

كما تحدث الدبيبة عن غواصة «كهربائية» لها «قدرة كبيرة» على نقل الطاقة الشمسية التي تستولي عليها المحطات في ليبيا إلى أوروبا.

الدبيبة: «نريد تزويد إيطاليا وأوروبا بغازنا»
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أيضاً، خلال الحوار، أن ليبيا وضعت لنفسها هدف إمداد الأسواق في إيطاليا وأوروبا بالغاز الطبيعيي، قائلاً: «لدينا الكثير من الغاز غير المكتشف. نريد تزويد إيطاليا وأوروبا بغازنا. إنه سوق محدود للغاية مع مساحة صغيرة للجميع».

وتابع «نريد استخدام كل إمكاناتنا وجميع شركائنا لإنتاج هذا الغاز وإرساله إلى أوروبا. مع جارتنا إيطاليا نتشارك في البنية التحتية ويمكننا تطوير المزيد من النفط والغاز»، في إشارة إلى خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط الحقول الليبية بمحطة غاز جيلا في صقلية.

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