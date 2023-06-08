فرنسا: إجراء الانتخابات في عام 2023 سيسمح بسيادة ليبيا واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت فرنسا «إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023 سيسمح بسيادة ليبيا واستقرارها»، وفق ما نشرته سفارتها في طرابلس مساء اليوم الخميس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحل في العاصمة اليوم المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، بحضور السفير الفرنسي في طرابلس مصطفى مهراج.

فرنسا تشجع المؤسسات الليبية على إجراء الانتخابات

وأضافت السفارة أن «فرنسا تؤكد دعمها الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي وكذلك للمؤسسات الليبية من أجل تنفيذ العملية الانتخابية»، و«تشجع وتدعم المجلس الأعلى للدولة على مواصلة عمله إلى جانب مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم العملية الانتخابية بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2023».

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مناقشات المبعوث الفرنسي مع المنفي وبوشاح

وناقش المبعوث الفرنسي مع المنفي «العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، ونتائج عمل لجنة (6+6)، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما ناقش سولير في لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح «سبل المضي قدماً لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، بعدما أطلعه على مخرجات عمل اللجنة المشتركة «6+6» بشأن قوانين الانتخابات.

بوشاح يتوسط مبعوث ماكرون إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، الخميس 8 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)