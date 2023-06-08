  • Alwasat News
Atwasat

السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 06:21 مساء
السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات الانتخابية
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)
alwasat radio

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، آخر مستجدات العمليات الانتخابية واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس بديوان مجلس المفوضية، حضره السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، والمستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية ماري فافريل.

وأفاد بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك» بأن الاجتماع «بحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات»، كما استعرض «سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية».

- المنفي يناقش 6 ملفات مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا

وأضاف البيان أن الوفد الفرنسي أكد أن دعم بلادهم لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار، وذلك خلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا.

ويزور مبعوث الرئيس الفرنسي بول سولير ليبيا في إطار التحضيرات الخاصة لعقد «قمة أمنية ليبية» تعتزم باريس تنظيمها خلال الأيام المقبلة، تطمح من خلالها إلى جمع قيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب ليبيا، بحسب ما كشفه موقع «أفريكا انتليجس» الفرنسي قبل أيام.

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
قناة «الوسط» تنقل قرعة الدور السداسي ومباراتي الأخضر والأهلي بنغازي، النصر والهلال

قناة «الوسط» تنقل قرعة الدور السداسي ومباراتي الأخضر والأهلي بنغازي، النصر ...
بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي

اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي
برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»

برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»
اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم

اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)

طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي

المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي
أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا

أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء

تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحسبا لتوافد السياح.. وزارة النقل التونسية تعتمد خطة لتطوير معبر رأس جدير مع ليبيا
تحسبا لتوافد السياح.. وزارة النقل التونسية تعتمد خطة لتطوير معبر ...
المنفي يناقش 6 ملفات مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا
المنفي يناقش 6 ملفات مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا
«الدولة» يطلع مبعوث ماكرون والسفارة البريطانية على مخرجات لجنة «6+6»
«الدولة» يطلع مبعوث ماكرون والسفارة البريطانية على مخرجات لجنة ...
السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات الانتخابية
السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات الانتخابية
رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية يطلع الدبيبة على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين
رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية يطلع الدبيبة على حجم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
المزيد
الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز يوليو المقبل
الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز ......
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس...
فرنسا: إجراء الانتخابات في عام 2023 سيسمح بسيادة ليبيا واستقرارها
فرنسا: إجراء الانتخابات في عام 2023 سيسمح بسيادة ليبيا ......
رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية يطلع الدبيبة على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين
رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية يطلع الدبيبة على حجم ......
السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات الانتخابية
السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات ......
المزيد