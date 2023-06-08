السايح يستعرض مع مبعوث الرئيس الفرنسي مستجدات العمليات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، آخر مستجدات العمليات الانتخابية واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس بديوان مجلس المفوضية، حضره السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، والمستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية ماري فافريل.

وأفاد بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك» بأن الاجتماع «بحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات»، كما استعرض «سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية».

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وأضاف البيان أن الوفد الفرنسي أكد أن دعم بلادهم لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار، وذلك خلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا.

ويزور مبعوث الرئيس الفرنسي بول سولير ليبيا في إطار التحضيرات الخاصة لعقد «قمة أمنية ليبية» تعتزم باريس تنظيمها خلال الأيام المقبلة، تطمح من خلالها إلى جمع قيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب ليبيا، بحسب ما كشفه موقع «أفريكا انتليجس» الفرنسي قبل أيام.

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023 (المفوضية العليا)