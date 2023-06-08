«الدولة» يطلع مبعوث ماكرون والسفارة البريطانية على مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، كل من المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، واثنين من الدبلوماسيين بالسفارة البريطانية في طرابلس، على نتائج عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية.

واستقبل بوشاح بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث أطلعهم بوشاح «على مخرجات عمل لجنة (6+6) لوضع قانون انتخابات رئاسية وقانون انتخابات مجلس الأمة، والتقدم المهم الذي أحرزته اللجنة المشتركة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

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كما ناقش بوشاح مع ضيوفه الفرنسيين «سبل المضي قدماً لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة».

لقاء بوشاح مع ممثلي السفارة البريطانية

وقبل هذا اللقاء، استقبل بوشاح أيضا كل من مدير القسم السياسي بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا إليزابيث ويلسون ومستشار الشؤون السياسية بالسفارة فاروق الناجح، اللذين أطلعهما على «عمل المجلس على ملف الانتخابات وما توصلت إليه لجنة (6+6) بمدينة بوزنيقة المغربية من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة».

وقال الممكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن بوشاح ناقش مع ضيوفه البريطانيين سبل الدعم الدولي عن طريق الأمم المتحدة لهذه القوانين وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

لقاء بوشاح مع مسؤولة القسم السياسي ومستشار الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية، الخميس 8 يونيو 2023. (مجلس الدولة)

لقاء بوشاح مع مبعوث الرئيس الفرنسي وسفير فرنسا لدى ليبيا، الخميس 8 يونيو 2023. (مجلس الدولة)

لقاء بوشاح مع مبعوث الرئيس الفرنسي وسفير فرنسا لدى ليبيا، الخميس 8 يونيو 2023. (مجلس الدولة)

لقاء بوشاح مع مبعوث الرئيس الفرنسي وسفير فرنسا لدى ليبيا، الخميس 8 يونيو 2023. (مجلس الدولة)