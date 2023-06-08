المنفي يناقش 6 ملفات مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج، وذلك لمناقشة ستة ملفات بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

والملفات الستة التي ناقشها المنفي مع مبعوث ماكرون خلال اللقاء هي «العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، ونتائج عمل لجنة (6+6)، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتشاور المشترك في المجالات المختلفة بين ليبيا وفرنسا.

قمة أمنية ليبيا مرتقبة في باريس

ويعمل مبعوث الرئيس الفرنسي بول سولير على التحضيرات الخاصة لعقد «قمة أمنية ليبية» تعتزم باريس تنظيمها خلال الأيام المقبلة، تطمح من خلالها إلى جمع قيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب ليبيا، بحسب ما كشفه موقع «أفريكا انتليجس» الفرنسي قبل أيام.

وبحسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي، تخطط باريس للاستفادة والبناء على التقدم المحرز في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومخرجات لقاءاتها الأخيرة في كل من العاصمة طرابلس وبنغازي، واجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة لمجموعة المتابعة الدولية لعملية برلين.

مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير خلال لقائه مع المنفي، الخميس 8 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، الخميس 8 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير خلال لقائه مع المنفي، الخميس 8 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)