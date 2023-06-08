برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتطلع للعمل مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يتطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى فتح مكتب وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع ليبيا، بحسب ما جرى مناقشته بين وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، والمديرة التنفيذية للبرنامج الأممي ميمونة شريف.

واستعرض الغاوي خلال اجتماعه مع وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف المشروعات القائم على تنفيذها وزارة الإسكان والتعمير ومختلف الوزارات والهيئات ضمن خطة «عودة الحياة» المعلن عنها من قبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وبدء عودة الشركات للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء والمشروعات التنموية، بحسب ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الغاوي وشريف بحثا خلال الاجتماع «تجربة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراتها في الدول النامية، وإمكانية عمل البرنامج في ليبيا»، مشيرة إلى أن «ميمونة نوهت على أهمية افتتاح مكتب للبرنامج في ليبيا وتفعيل مذكرات التفاهم بين البرنامج والدولة الليبية».

لقاء الغاوي مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. (حكومة الوحدة الوطنية)