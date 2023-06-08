وزارة التربية والتعليم تناقش إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية لتلاميذ التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، الاجتماع التنظيمي لإدارتي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، والنشاط المدرسي بالوزارة، والذي خصص لمناقشة إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية.

وشارك في الاجتماع مع المقريف كل من مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي نادية البكوش، ومدير إدارة النشاط المدرسي عبدالباسط النعاس، وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارتين.

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وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن الاجتماع ناقش عرضاً توضيحياً لمقترح إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية، لتلاميذ التعليم الأساسي لبناء شخصية متوازنة للتلاميذ، وفق نشاط تربوي وترفيهي صيفي متكامل الجوانب.

اجتماع المقريف ومسؤولين بالوزارة لمناقشة إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية لتلاميذ التعليم الأساسي. (وزارة التربية والتعليم)

اجتماع المقريف ومسؤولين بالوزارة لمناقشة إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية لتلاميذ التعليم الأساسي. (وزارة التربية والتعليم)