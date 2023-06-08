السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد سعر اليورو إلى 5.17 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.99 دينار أمس.

في حين ثبت سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني حيث استقر عند 0.67 دينار، وتراجعت الليرة التركية إلى 0.20 دينار مقابل 0.21 دينار أمس.