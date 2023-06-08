خلال زيارة الدبيبة إيطاليا.. «إيني» تعلن توقيع مذكرة تفاهم في الطاقة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة إيني الإيطالية، توقيع مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد، وذلك في إطار زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى إيطاليا.

وقالت الشركة الإيطالية إن الخطوة جاءت تماشيا مع استراتيجية «إيني» وأهداف حكومة الدبيبة في تسريع إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وفق بيان أمس الأربعاء، نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

«إيني» تعمل على تقليل الانبعاثات

وتعهدت «إيني» بالعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تقليل حرق الغاز الناتج عن عملية استخراج النفط، فضلا عن المشاريع المحتملة لتقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها، كما سيجرى العمل على تحديد موارد الغاز الإضافية من الحقول الموجودة والتي يمكن تطويرها كجزء من مشروع متكامل للسوق المحلية وربما للتصدير، مع تقييم الحلول الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الكهرباء في الدولة.

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يشار إلى أن الشركة الإيطالية هي المنتج الدولي الرئيسي للغاز في ليبيا بحصة 80% من الإنتاج الوطني، 1.6 مليار قدم مكعب في اليوم العام 2022، وتعمل الشركة في البلاد منذ العام 1959، وتتمتع بمحفظة كبيرة من الأصول في التنقيب والإنتاج والتطوير.