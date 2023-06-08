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بعد استطلاع آراء 200 شركة.. «خبراء فرنسا» تقدم دليلا لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 12:04 مساء
بعد استطلاع آراء 200 شركة.. «خبراء فرنسا» تقدم دليلا لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا
دليل الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، 8 يونيو 2023، (مؤسسة خبراء فرنسا)
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قدمت مؤسسة «خبراء فرنسا» دليل إصلاحات يحدد أهم الأولويات لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، بعدما استطلعت آراء أكثر من 600 شركة ليبية، لتسليط الضوء على القضايا التي تعيق نموها، مثل عدم توفر إمكانية تأجير المعدات، وارتفاع الرسوم القانونية لتسجيل الشركات أو تجديد سجلاتها التجارية، وعدم إتاحة الدفع عبر الإنترنت بواسطة بطاقات الائتمان.

وأشارت، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الدليل يتضمن 20 إصلاحا ذا أولوية قصوى مطلوبة لخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية ودعم نمو القطاع الخاص في ليبيا التي تأتي في المرتبة 186 من أصل 190 دولة بمؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

واستندت المؤسسة أيضا في الاستطلاع إلى رواد أعمال ليبيين والغرف التجارية واتحاد غرف التجارة والصناعة الليبية ومسؤولين بالحكومة الليبية بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين ودوليين، حيث خلص فريق من الخبراء الليبيين والدوليين إلى التحديات الرئيسية، وقدموا توصيات ملموسة لتسهيل عملية الإصلاح المستدامة وتذليل تلك التحديات.

أهداف الدليل
ويتمثل الهدف الرئيسي لدليل الإصلاحات في تمكين الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مقترحات عملية لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال التركيز على الخطوات الرئيسية القابلة للتنفيذ والتي سيكون لها أقصى تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة. للاطلاع على الدليل أضغط هنا

وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سهيل بوشيحة: «يعتبر هذا الدليل بداية عملية لتوجيه إجراءات الإصلاح الحكومية وإثراء الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وستعمل وزارة الاقتصاد بشكل مستمر لبناء حوار فعال يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة من القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع التمويل ومؤسسات المجتمع المدني».

وصرح رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا مارتون بينيدك بأن تحديد الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا هو الخطوة الأولى نحو اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة ونمو مستدام، إذ تتمتع ليبيا بإمكانات هائلة ونظام بيئي نشط للشركات الناشئة يهدف الاتحاد الأوروبي إلى دعم الشبكة المتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، ومساعدة الباحثين عن عمل على بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل اليوم.

إعداد الدليل بدعم أوروبي
ونفذت مؤسسة خبراء فرنسا دليل الإصلاحات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير القطاع الخاص في ليبيا، ويعلق مدير البرامج في المؤسسة جوليان شميت: «نحن ممتنون ويشرفنا دعم إنشاء ونشر دليل الإصلاحات هذا، وهو عنصر أساسي لربط القطاعين العام والخاص في حوار بناء يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في ليبيا».

وتابعت المؤسسة: «بالإضافة إلى كونه أداة عملية قوية للتنمية الاقتصادية في ليبيا، يقدم دليل الإصلاحات فرصة جيدة لمجتمع الأعمال والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة الفعالة في عملية الإصلاح ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ليبيا».

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