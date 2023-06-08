«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس، على الساحل من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساح

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل والصباح الباكر على ساحل مصراتة؛ لاحتمال ظهور ضباب.