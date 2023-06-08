حالة الطقس في ليبيا (الخميس 8 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم المناطق اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من الغد على المناطق الغربية خصوصا الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم السبت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا من الغد خصوصا على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع ظهور شبورة مائية خلال الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.