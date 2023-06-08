  • Alwasat News
Atwasat

بعد توقفه 10 سنوات.. إعادة تشغيل معمل الغاز اجخرة بقدرة 130 مليون قدم مكعب يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 07:21 صباحا
بعد توقفه 10 سنوات.. إعادة تشغيل معمل الغاز اجخرة بقدرة 130 مليون قدم مكعب يوميا
معمل تسييل الغاز الطبيعي المملوك لشركة سرت للنفط، (الإنترنت: أرشيفية)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز اجخرة في المنطقة التعاقدية 91، الذي توقف عن العمل منذ يوليو العام 2013.

ونجحت الفرق الفنية التابعة لشركة السرير للعمليات النفطية في إعادة تأهيل المعمل، وفق بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

المعمل جاهز لمعالجة 130 ملوين قدم مكعب من الغاز يوميا
وبعد نجاح التجارب التشغيلية، بدأ ضخ الغاز والمكثفات من المعمل إلى حقل الساحل التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك ميناء الزويتينة النفطي حسب المواصفات القياسية المعتمدة.

شركة السرير تخطط لتشغيل معمل الغاز بـ«منطقة 91» خلال العام الجاري

وبهذا أضحى معمل الغاز التابع لشركة السرير في حالة تشغيلية جيدة من ناحية المعدات والدوارة والأعمال الميكانيكية، وجاهز لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية
الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية
حماد يتعهد بالبحث عن بدائل واقعية للإمداد المائي في ليبيا
حماد يتعهد بالبحث عن بدائل واقعية للإمداد المائي في ليبيا
إيطاليا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن
إيطاليا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن
«يونيسف» تحذر من اتساع التصحر في ليبيا
«يونيسف» تحذر من اتساع التصحر في ليبيا
«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة
«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة ......
المزيد
«إينياس» الإيطالي يؤكد للشهوبي التزامه بالجدول الزمني لأعماله في مطار طرابلس
«إينياس» الإيطالي يؤكد للشهوبي التزامه بالجدول الزمني ......
بعد توقفه 10 سنوات.. إعادة تشغيل معمل الغاز اجخرة بقدرة 130 مليون قدم مكعب يوميا
بعد توقفه 10 سنوات.. إعادة تشغيل معمل الغاز اجخرة بقدرة 130 ......
البعثة الأممية تعلن موقفها من نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
البعثة الأممية تعلن موقفها من نتائج اجتماعات لجنة «6+6»...
«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة
«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة...
«يونيسف» تحذر من اتساع التصحر في ليبيا
«يونيسف» تحذر من اتساع التصحر في ليبيا...
المزيد