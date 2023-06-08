بعد توقفه 10 سنوات.. إعادة تشغيل معمل الغاز اجخرة بقدرة 130 مليون قدم مكعب يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز اجخرة في المنطقة التعاقدية 91، الذي توقف عن العمل منذ يوليو العام 2013.

ونجحت الفرق الفنية التابعة لشركة السرير للعمليات النفطية في إعادة تأهيل المعمل، وفق بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

المعمل جاهز لمعالجة 130 ملوين قدم مكعب من الغاز يوميا

وبعد نجاح التجارب التشغيلية، بدأ ضخ الغاز والمكثفات من المعمل إلى حقل الساحل التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك ميناء الزويتينة النفطي حسب المواصفات القياسية المعتمدة.

- شركة السرير تخطط لتشغيل معمل الغاز بـ«منطقة 91» خلال العام الجاري

وبهذا أضحى معمل الغاز التابع لشركة السرير في حالة تشغيلية جيدة من ناحية المعدات والدوارة والأعمال الميكانيكية، وجاهز لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.