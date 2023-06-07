عطاف يجدد لباتيلي دعم الجزائر للمساعي الأممية بشأن الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

جدد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف، التأكيد على دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة الرامية لمساعدة الليبيين على تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت.

جاء تأكيد عطاف خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية.

عطاف وباتيلي يستعرضان تطورات الأوضاع في ليبيا

واستعرض عطاف وباتيلي خلال المكالمة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا «على ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطيّ صفحة الخلافات».

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وفي هذا الإطار، جدد عطاف «التعبير عن دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بُغية مساندة الفاعلين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة».

باتيلي يزور الجزائر قريباً

واتفق عطاف وباتيلي في ختام الاتصال الهاتفي، على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «إلى الجزائر قريباً، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية» وفق الوزارة.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد ساعات من الإعلان عن تأجيل التوقيع على الاتفاق بشأن القوانين الانتخاباية التي تفاوضت عليها اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة «6+6» على مدى 10 أيام في منتجع بوزنيقة بالمغرب.