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شكشك يبحث مع المشاي خطة شركة الكهرباء لتطوير الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 08:09 مساء
شكشك يبحث مع المشاي خطة شركة الكهرباء لتطوير الشبكة
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، الأربعاء 7 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
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اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والإدارات المختصة بالديوان مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في إنتاج الطاقة خلال الفترة الماضية، مثمناً دور الديوان في دعم الشركة وأثره الإيجابي على الشبكة، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

ونقل البيان عن رئيس ديوان المحاسبة ثناءه على أداء الشركة في المرحلة السابقة، مؤكدا ضرورة تكتيف الجهود والتركيز على الانتهاء من العمرات الحالية في الوقت المستهدف لمواجهة الدورة الصيفية بالتركيز على المحطات الرئيسية بالمنطقتين الغربية والشرقية.

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المشاي يتعهد بعدم تكرار معاناة المواطنين من انقطاعات الكهرباء
كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء حرصه والعاملين على المحافظة على استقرار الشبكة وعزمهم عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المختلفة للكهرباء.

ومن جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع النفط والكهرباء عبدالباسط جبوع ملاحظات الديوان وتوصياته حول أداء الشركة وشروع الإدارة في تنفيذ مهام نموذجية لمراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء خلال العام 2023، ومتابعة تنفيذ التعاقدات الجارية موضوع موافقات الديوان السابقة بهدف الزيادة من فاعلية أداء الإدارات المختلفة بالشركة.

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