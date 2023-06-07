نورلاند يؤكد حاجة الليبيين لاتفاق لضمان استخدام أموال الدولة بشفافية وإنصاف

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إن «لليبيين مصلحة مشتركة في التوصل إلى اتفاق لضمان استخدام أموال الدولة بشفافية وإنصاف، وذلك مع زيادة عائدات النفط».

جاء تعليق نورلاند على لقاءٍ جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركية أيريك ماير، والذي اعتبره المبعوث الأميركي «لقاءً في الوقت المناسب».

- 4 محاور في مناقشات «المركزي» مع وزارة الخزانة الأميركية

وأضاف في منشور عبر حسابه على «تويتر»، أن اللقاء ناقش الشفافية في الميزانية وإدارة الإيرادات ومكافحة غسل الأموال وغيرها من القضايا المالية.

وأمس أفاد مصرف ليبيا المركزي، في بيان على «فيسبوك» بأن الصديق الكبير وفريق المصرف المركزي اجتمع مع مساعد وزير الخزانة الأميركية أيريك ماير، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وممثلين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركيتين في مقر وزارة الخزانة في العاصمة واشنطن.