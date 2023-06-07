القبض على سيدة استولت على سيارة مواطن وحاولت تهريبها خارج البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة استولت على سيارة مواطن، وحاولت تهريبها إلى خارج ليبيا عبر الحدود الجنوبية، بعدما أوهمته بشرائها، مؤكدة استعادة السيارة، وإيداع المتهمة السجن.

بدأت وقائع القضية بتلقي مركز شرطة أبوسليم بلاغا من أحد المواطنين مفاده أنه تعرض للنصب من قِبل سيدة ادعت أنها ترغب في شراء سيارته، واتفقا على قيمة السيارة بـ24 ألف دينار، وتسلمت السيارة دون أن تدفع القيمة، وهربتها في اليوم نفسه إلى خارج العاصمة، تمهيدا لتهريبها خارج الدولة من خلال الصحراء، وفق ما نشرته مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت المديرية أن مدير مركز شرطة أبوسليم كلف أعضاء التحري التابعين للمركز ضبط المشكو ضدها، وجلبها إلى المركز، حيث اعترفت بما نسب إليها، وأفادت بأن السيارة موجودة في مدينة سبها، مؤكدة جلب السيارة وتسليمها إلى صاحبها، تنفيذا لأمر النيابة، وإيداع المُبلغ عنها في سجن الجديدة النسائي.